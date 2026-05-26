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群創爆145萬張成交量收45.7元、跌6.92% 友達重挫跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影

面板雙虎群創（3481）、友達（2409）股東會將在本周先後登場，股價26日同步重挫，群創爆145萬2,848張成交量，高居個股成交量第一名，股價收45.7元，下跌3.4元，跌幅6.92%；友達重挫至跌停22元鎖死到收盤，成交量81萬5,901張，僅次於群創；不過，彩晶（6116）收13.65元，上漲0.65元，漲幅5%。

群創股東會預計27日召開，將討論配發1元股利案，董事長洪進揚在「致股東報告書」中說明13項轉型創新成果；友達股東會則在28日召開，除了0.4元現金股利案之外，將討論能源事業分割讓與、能源事業相關公司股權出售案等兩項議案。

群創積極發展先進封裝，目前面板扇出型封裝（FOPLP）已有出貨實績，月產量已拉升10倍至逾4,000萬顆，良率高、產能利用率滿載，同時進一步往CoPoS玻璃基板方向發展，布局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer（重布線中介層），及投入玻璃鑽孔（TGV）技術。

友達則切入 AI 光通訊模組／CPO相關模組整合，採集團合作，友達做模組整合、封裝，富采（3714）負責光源發射端（Laser / 發光元件），鼎元（2426）做光感測接收端。目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計2~3年內逐步邁向商品化。

面板股表現不同調，群創以52元開高後一度拉升至52.2元，隨後翻黑，一度下滑至44.65元，終場收45.7元，成交量高居個股第一名；友達早盤以25.5元開出，一度拉升至25.8元，隨後翻黑至跌停22元；彩晶早盤以漲停14.3元開出，盤中打開，終場收13.65元，上漲0.65元，漲幅5%。

群創 友達

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