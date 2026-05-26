國巨「關禁閉」下挫 、盤中跌幅收斂 被動元件股慘綠中這檔竟漲停

國巨*（2327）股價急漲，5月來翻倍上漲，因股價短線漲幅、交易量變動過於劇烈，遭證交所列入處置，26日為「關禁閉」的第一個交易日，早盤以674元開低後一度下滑至631元，跌幅8.68%，且拖累被動元件股齊挫，但在族群幾乎是慘綠一片之中，立隆電（2472）竟然飆上漲停，同樣是處置股的禾伸堂（3026）、信昌電（6173）也翻紅。

被動元件龍頭廠國巨近日股價大漲，近六個營業日漲幅達43.6%，起迄兩個營業日價差達190元；近30個營業日累計漲127.6%，因短線漲幅與交易量變化過大，證交所將國巨列入處置有價證券，處置期間自26日起至6月8日止，共計十個營業日，約每五分鐘撮合一次，並祭出信用交易管制。

國巨25日收在691元，再創分割後新高，統計至昨日收盤價，5月來漲幅117.98%，市值則達1兆4,324億元，居台股第九大市值公司，若還原10元面額，股價已達2,764元，本益比攀升至54.41倍。

國巨遭處置，26日開低走低，一度下滑至631元，盤中跌幅收斂；被動元件股中遭處置的還有日電（3090）、禾伸堂、華新科（2492）、大毅（2478）、信昌電等，在國巨開盤下跌，盤面上被動元件股也幾乎是慘綠一片，不過，隨著國巨跌幅收斂，族群跌勢也同樣減輕。

在綠油油的股價表現中，立隆電逆勢上漲，股價以280.5元開高，雖一度翻黑，但隨後急拉翻紅，盤中衝上漲停307元，表現搶眼；同屬處置股的信昌電也是上漲的表現，盤中漲幅逾3%；禾伸堂也翻紅，盤中漲幅8.98%；興勤（2428）也翻紅。