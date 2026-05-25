里昂：聯發科「永不回頭」成Google TPU策略核心 目標價跳到5,922元

里昂證券發布報告指出，聯發科（2454）取代博通，逐步被Google定位為下一代TPU策略的核心。里昂將聯發科目標價從4,500元大幅上調31.6%到5,922元為法人圈最高價，重申「高度有信心優於大盤」評等。

聯發科最近股價表現強勢，25日更是跳空漲停一價到底，大漲385元，收在4,245元歷史新高。里昂這篇報告以「永不回頭：目前為Google TPU策略的中心」為標題，正好呼應聯發科股價一往無前的氣勢。

里昂指出，最新Google TPU發展藍圖變化顯示，Google已不再只是將聯發科視為替代供應商。聯發科逐步被定位為Google下一代TPU策略的核心，博通變得更像是扮演輔助角色。

里昂指出，TPU v9供應鏈出現重大變化。Google最近取消Pumafish（博通原本的TPU v9），該專案僅啟動約一個月，就被新的Whalefish所替換。Whalefish更像是Sunfish Ultra的版本，是將兩顆Sunfish（TPU 8i）結合在一起。

里昂表示，這代表博通的v9很可能維持在3奈米製程並搭配 HBM3e，聯發科的v9（Humufish，又稱 A5922）則將升級至2奈米並採用 HBM4e。

考量供應鏈角色轉變，並依據供應鏈調查，里昂將2028年Humufish的預估出貨量從160萬顆上調至240萬顆，並將先前保守的平均假設售價提高至1.5萬美元，推估營收貢獻達360億美元，約占聯發科2028年整體營收的63%。

里昂將聯發科2028年的預估每股稅後純益（EPS）調高38%，以反映TPU的貢獻增加，以聯發科2027年下半年到2028年上半年的預估獲利來推算，給予30倍的本益比。至於里昂給出的5,922元目標價，比市場共識高出68%，里昂認為這是市場仍未反映Google TPU策略的戰略變化。