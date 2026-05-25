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伸興股東會／通過配發5元股息、配發率90.5% 宇隆AI機器人進入收成期

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

伸興工業（1558）股東常會25日通過每股配發5元現金股利，配發率90.5%，以今天收盤價90.1元計算，現金殖利率5.5%。董事長林志誠表示，集團落實「雙軸發展」策，旗下宇隆（2233）已成功切入全球人形機器人供應鏈，並進入收成期。

林志誠指出，目前宇隆自主研發的「TUF ONE」機器人關節減速機模組，正切入全球人形機器人供應鏈，並持續推進減速機、精密傳動模組與系統整合應用方案發展。

隨著全球AI機器人、自動化設備與智慧製造需求快速提升，加上國際大廠持續加速新品導入與量產規劃，集團亦透過既有精密加工、供應鏈整合與高階製造能力，逐步由零組件供應延伸至模組化與系統端應用方案，強化未來中長期成長動能。

伸興2025年合併營收81.04億元，受全球消費市場需求趨於保守、產業價格競爭及終端拉貨節奏調整影響，全年營收年減2.8%，稅後純益3.66億元、年減19.2%，每股稅後純益5.52元。

林志誠表示，公司近年持續推進「本業穩健＋高階製造延伸」的雙軸發展策略，除深耕家用縫紉機本業市場，亦積極透過集團資源整合，推動智慧製造、自動化及高階精密加工等新事業布局。

在製造端方面，伸興除推進壓鑄工程半自動化、MES製造執行系統與導入SPC統計製程管制系統，亦同步深化ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 50001能源管理系統，加速朝智慧化、低碳化製造方向邁進。

此外，伸興近年深化控股集團化布局後，旗下宇隆難AI機器人與智慧製造領域的發展，亦逐步進入收成階段。

展望2026年，伸興維持審慎樂觀看法。包括歐美市場消費需求穩步回升，有助支撐縫紉機本業接單與出貨動能維持穩定，同時公司將持續深化越南生產基地整合效益，提升供應鏈彈性與成本控管能力。

在新事業方面，隨著宇隆在AI機器人與智慧製造領域布局逐步發酵，包括減速機產品線、精密傳動模組與系統整合能力持續深化，並朝模組化與整機端應用方案推進，穩步朝高成長、高附加價值的精密製造集團方向邁進。

伸興 機器人 營收

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