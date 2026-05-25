宏碁智醫產品 獲醫院導入

宏碁集團旗下宏碁智醫（6857）昨（25）日召開股東會，展望後市，宏碁智醫持續深化AI與智慧醫療布局，同時，藉由「健康台灣深耕計畫」，將其產品陸續打入新光醫院、台灣神經學學會等場域，隨著客戶群擴大，加上營收規模持續放大，法人看好，有助宏碁智醫加速轉虧為盈。

宏碁智醫2025年營收6,005萬元，稅後淨損2,969萬元，每股虧損1.95元。

展望後市，宏碁智醫持續深化AI與智慧醫療技術布局，從預防醫學、疾病篩檢、臨床照護到健康管理，打造跨場域智慧健康生態系。透過攜手醫療院所及產業夥伴合作，推動AI技術於多元醫療領域的落地應用。

宏碁智醫表示，藉由「健康台灣深耕計畫」，積極與各級醫療機構合作，針對不同的臨床需求，以AI技術協助研發客製化解決方案。其中，針對中風風險預測，宏碁智醫藉由與新光醫院中風中心合作的「以智能輔助888中風次級預防計畫」，打造中風次級預防個案管理系統。