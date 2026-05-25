圓剛2026年獲利攻六年高點

圓剛（2417）看好下半年來自歐美、南韓機器人專案量產出貨，加上產業邊緣運算解決方案從載板生意轉至AI系統平台市場，帶動今年營運重回成長軌道。法人預期，圓剛今年獲利有望改寫六年來新高，為疫後以來最佳。

圓剛不評論法人預估的財務數字。

公司強調，今年產業邊緣運算解決方案訂單能見度佳，訂單／出貨比（B／B值）達1.8，惟因記憶體、被動元件等缺貨變數，交期拉長。因應價格波動，將滾動式調整報價，預計第3季再將漲一波。

圓剛首季稅後純益3,541萬元，每股純益0.28元，連三季獲利；單季毛利率57.98%，為七季來新高，主要得利於產品組合朝高單價升級，優化獲利；前四月營收12.23億元，年增18.5%。

圓剛表示，今年以來營運升溫，主要受惠產業運用由載板轉為系統出貨；另外首季雖是消費商業應用淡季，但整體表現與去年第4季相當，雙引擎推升下，首季表現淡季不淡。

圓剛目前營收主要來自消費運用應用的擷取盒、視訊鏡頭及麥克風等，聚焦邊緣運用解決方案，並以輝達Jetson系統感知影音前端整合服務供應商為定位，透過影像擷取、鏡頭整合、應用層開發套件整合與遠端管理等能力，協助客戶縮短AI導入與部署時程。

圓剛分析，今年前四月兩大應用營收由去年6：4，轉為5：5，有助於獲利結構走揚；另外，受惠任天堂推出Switch 2新機，帶動圓剛擷取盒與相關影音產品需求提升，單以4月來看，擷取盒需求量即超越去年一整年，進一步推升市占與創作者產品銷售動能。

隨著AI發展重心從雲端訓練逐步走向真實世界大規模部署，圓剛看好，產業AI應用將是未來營運核心成長引擎，旗下人形機器人專案已小量試產，預計第3、4季量產出貨，成為下半年營運重要動能。

圓剛昨日股價上漲1元，收51.9元，外資法人連三買。