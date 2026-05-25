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金寶衝刺 AI 伺服器

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北報導
金寶董事長許介立。記者曾學仁／攝影
金寶董事長許介立。記者曾學仁／攝影

金寶（2312）昨（25）日召開股東會，公司表示，目前AI伺服器部分以L6以及4U機殼出貨為主，預計下半年開始出貨機櫃級產品，帶動營收成長，以泰國廠為主要生產重心。而針對黃仁勳上周來台，公司表示將會積極爭取成為其供應鏈的一員。

金寶去年全年營收1,635億元，較前年的1,644億元呈現微幅衰退，公司表示，主要因為生產基地移動，以及產品組合調整所致，在調整過後，預期整體毛利表現能夠提升，同時也能更好配合客戶出貨時程。

產品線部分，目前金寶仍以AI伺服器為主要發展方向，公司積極從EMS轉型為ODM廠，提升研發及設計量能，並與康舒合作，無論是LVDC還是HVDC產品都會帶來不錯的成長，公司預計下半年開始出貨機櫃級產品，營收成長動能將持續擴大。

除了產品線上積極朝向AI發展外，公司在生產流程部分也積極導入AI輔助，以提升生產效率。由合作夥伴提供優質的AI training模型，金寶則拿出多年累積的生產資料餵給模型，讓自動化生產過程能夠更順暢，並優化人力安排，提升營運效率。

除了AI伺服器外，金寶在其他產品線上已經朝ODM轉型邁出關鍵性的一步，公司拿下美國新創遊戲機公司訂單，從設計到生產都由金寶一手包辦，可說是金寶轉型一個重大里程碑。

金寶表示，客戶起初是自行設計，再交由金寶生產，隨著金寶逐漸轉型，客戶相信金寶的能力，就將第二代產品交由金寶來設計，這意味著金寶在轉型ODM的路上，跨出相當大的一步，同時這個專案也能夠為金寶營運帶來不少成長動能。

低軌衛星的部分，金寶表示，公司已找到合適的合作夥伴，未來將以高、中、低軌等不同高度衛星的多軌整合為主要發展方向，目前國內電信龍頭已經開始進行相關開發。金寶指出，不同軌道的衛星都有各自的用途，隨著未來需求變得更加多元，多軌整合肯定是大勢所趨，透過各種排列組合，預計將能夠發揮出更好的綜效。

此外，金寶看好量子電腦未來發展潛能，目前已與美國新創Seeqc共同進行設備開發，目前已有部分模組由金寶進行設計及生產。除此之外，金寶也是Seeqc的戰略投資人，金寶表示，量子電腦並非只有一種，而是有四大主流方向，金寶並不會侷限於目前研發的方向，反而會持續關注整體發展，只要有適合的標的，就會尋求夥伴共同投資及後續研發。

金寶 伺服器 黃仁勳

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