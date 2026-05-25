快訊

黃仁勳喊台灣需要更多電力 蔣萬安：能源政策正確才能大力發展AI

陽光行動／高齡歧視多、住宅欠規畫…人老屋老 都市囚居難解

今酷熱飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成…最新預測更接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

友訊樂觀 WiFi 7 前景

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通品牌友訊（2332）昨（25）日舉行股東會，公司強調，面對市場挑戰，持續調整組織與營運結構，迎向AI推升數據流量趨勢，看好商用交換器市占率持續提升，WiFi 7可望樂觀成長。

友訊表示，去年全球政經與科技環境高度動盪，公司持續調整供應鏈管理及營運，泛亞太地區營運維持一定水準；歐洲市場組織調整後，可望在2026年逐步展現成效；美洲市場則持續在不虧損前提下，積極尋求產品組合優化與市場突破機會。

產品布局方面，友訊看好商業產品線的交換器及WiFi 7需求，該公司已推出微型資料中心交換器，同時規劃32埠100G資料中心交換器，可搭配既有的匯聚和邊緣交換器，搶進企業所需的骨幹網路，看好2026年高階交換器可望成長，並推升整體市占率，並積極推出數款WiFi 7無線基地台，可望樂觀成長。

家用產品線部分，友訊指出，新年度銷售重點將逐步邁向高階的WiFi 7市場，低階WiFi 4、WiFi 5尋求彈性供應鏈布局，主攻「夠用」，「負擔得起」目標客群，穩定逐年下滑的市占率，並以雲端平台整合數位攝影機及物聯網產品，推升競爭辨識度及服務費收入。

行動寬頻產品則是新年度銷售重點，友訊表示，除強打零售通路，並深耕電信客戶部分，同時搶進M2M產業應用的大眾運輸、充電樁業者、政府、商場、電信服務商等市場。

友訊 歐洲

延伸閱讀

展達股東會／通過每股配1.1元現金 下半年迎AIoT旺季

六大壽險唱旺上半年市況 國壽前四月保費收入達成半年目標

中興電通過配息6元 估今年營運市值穩定成長

台積搶「光進銅退」商機 上詮、汎銓同步沾光

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

禾伸堂唱旺被動元件 產品交期已拉長至20多周

被動元件廠禾伸堂（3026）昨（25）日召開股東會，董事長唐錦榮表示，AI持續帶動積層陶瓷電容（MLCC）剛性需求，「市況從來沒有像今年那麼強」，目前交期已拉長到20多周，預期明年會更缺。

達方入股佺璟 衝 AI 散熱

達方（8163）強化AI散熱布局，昨（25）日公告董事會通過擬斥資8億元，參與散熱廠商佺璟科技現金增資及認購私募可轉換公司債（CB）；待CB轉換後，達方將取得佺璟約48.4%股權。

光洋科 AI 布局大突破

光洋科（1785）昨（25）日舉行股東會，公司首度證實，跨足當紅的光通訊金凸塊（Bumping）濺鍍市場，並切入特殊AI眼鏡製程平台，在AI相關布局取得重大突破。

雷虎、義隆強攻無人機

雷虎（8033）與義隆昨（25）日共同宣布，雙方簽署策略合作備忘錄（MOU），將共同打造台灣自主無人機AI核心技術平台，從系統整合商躍升為關鍵技術共同開發者，深化卡位民主聯盟供應鏈核心。

興能高搶非消費性市場

興能高（6558）首季受營收規模縮減及原物料價格上漲等不利因素影響，營運不如預期。展望後市，興能高表示，已與客戶溝通調整售價，並擴大非消費性業務比重，其中，無人機電池所需移動充電設備，預計今年下半年可進入商轉及銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。