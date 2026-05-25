友訊樂觀 WiFi 7 前景

網通品牌友訊（2332）昨（25）日舉行股東會，公司強調，面對市場挑戰，持續調整組織與營運結構，迎向AI推升數據流量趨勢，看好商用交換器市占率持續提升，WiFi 7可望樂觀成長。

友訊表示，去年全球政經與科技環境高度動盪，公司持續調整供應鏈管理及營運，泛亞太地區營運維持一定水準；歐洲市場組織調整後，可望在2026年逐步展現成效；美洲市場則持續在不虧損前提下，積極尋求產品組合優化與市場突破機會。

產品布局方面，友訊看好商業產品線的交換器及WiFi 7需求，該公司已推出微型資料中心交換器，同時規劃32埠100G資料中心交換器，可搭配既有的匯聚和邊緣交換器，搶進企業所需的骨幹網路，看好2026年高階交換器可望成長，並推升整體市占率，並積極推出數款WiFi 7無線基地台，可望樂觀成長。

家用產品線部分，友訊指出，新年度銷售重點將逐步邁向高階的WiFi 7市場，低階WiFi 4、WiFi 5尋求彈性供應鏈布局，主攻「夠用」，「負擔得起」目標客群，穩定逐年下滑的市占率，並以雲端平台整合數位攝影機及物聯網產品，推升競爭辨識度及服務費收入。

行動寬頻產品則是新年度銷售重點，友訊表示，除強打零售通路，並深耕電信客戶部分，同時搶進M2M產業應用的大眾運輸、充電樁業者、政府、商場、電信服務商等市場。