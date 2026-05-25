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崇越能源事業傳捷報
崇越（5434）集團能源事業布局報捷，昨（25）日宣布旗下「鼎越創能」啟動ASIC大廠創意的運算中心工程，於創意苗栗竹南圖靈中心建置規模達2.6MW（百萬瓦）的Bloom Energy博隆能源固態氧化物燃料電池發電（SOFC）系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。
崇越集團副董事長賴杉桂表示，與創意攜手打造全台第一座低碳運算中心，每年可減少約3,072公噸二氧化碳排放。根據目前的比較數值，20年累計總減碳量可達61,430公噸，相當於158座大安森林公園年吸碳量。
崇越指出，集團引進全球燃料電池領導廠商Bloom Energy定置型固態氧化物燃料電池發電技術，建置期只需三至六個月，可更高效、低碳方式彌補AI電力缺口。
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