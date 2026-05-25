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興能高搶非消費性市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

興能高（6558）首季受營收規模縮減及原物料價格上漲等不利因素影響，營運不如預期。展望後市，興能高表示，已與客戶溝通調整售價，並擴大非消費性業務比重，其中，無人機電池所需移動充電設備，預計今年下半年可進入商轉及銷售。

興能高首季營收2.28億元，季減6.94%，年減15.24%；毛利率12.79%，營益率為負18.16%；稅後淨損3,248萬元，每股淨損0.35元。

針對毛利率下滑及本業改善計畫，興能高表示，持續提高非消費性業務比重，首季毛利率下滑，主要與營收規模縮減，原物料價格上漲，以及中國大陸稅務政策調整有關；因應原物料價格上漲，該公司已與客戶溝通調整售價。

就首季產品應用比重看，藍牙及音樂周邊31.1%、電腦手機周邊32.3%、醫療器件18.5%、物聯網6.9%、穿戴裝置4%，其他7.2%。

興能高近年積極將業務轉向非消費性產品，2025年首季非消費性產品占比為22.2%，今年首季已提升至32.6%。

興能高 營收 原物料

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