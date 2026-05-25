雷虎、義隆強攻無人機

雷虎（8033）與義隆昨（25）日共同宣布，雙方簽署策略合作備忘錄（MOU），將共同打造台灣自主無人機AI核心技術平台，從系統整合商躍升為關鍵技術共同開發者，深化卡位民主聯盟供應鏈核心。

雷虎董事長陳冠如、義隆董事長葉儀晧昨出席簽約儀式，宣告義隆進軍無人載具產業鏈，也標誌雷虎從無人載具系統整合商，進化為與台灣頂尖晶片大廠共同開發AI導控、影像辨識與通訊核心技術的深度技術夥伴。

據了解，雙方將整合義隆在AI晶片、邊緣運算、影像處理、人機介面與通訊模組等核心硬體技術，與雷虎在無人載具系統整合、飛控、Blue UAS國際認證及全球市場佈局的實戰能力，共同構建無人機核心技術與次系統平台。

其中，在三大核心技術突破方面，雷虎將導入義隆攝影鏡頭模組與AI BoX，並搭載自主研發的GElanNet AI影像辨識演算法，在低功耗條件下實現毫秒級目標辨識、自主避障與追蹤，打造更精準的「無人機之眼」，降低對境外算力晶片依賴。

雙方並將共同開發全天候高資安地面控制台，整合防水、可戴手套操作的觸控介面，與Mini-LED Local Dimming直下式背光模組，確保戶外強光及極端環境下的精準操控。

在通訊與飛控層面，雙方將攜手開發中長距離通訊模組、抗干擾安全通訊、陣列天線與群飛協同系統，打造台灣自主可控的無人機神經系統。