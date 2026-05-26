達方入股佺璟 衝 AI 散熱

達方（8163）強化AI散熱布局，昨（25）日公告董事會通過擬斥資8億元，參與散熱廠商佺璟科技現金增資及認購私募可轉換公司債（CB）；待CB轉換後，達方將取得佺璟約48.4%股權。

佺璟成立於2023年，專注於氣冷及液冷散熱零件與模組產品研發與製造，團隊具備逾25年散熱產業經驗，多位核心人員曾服務於世界級散熱大廠，並在液冷冷卻液分配單元（CDU）、分歧管、水冷板、風扇、熱管、均溫板等皆有完整解決方案，已取得多項國際發明專利。

達方表示，高速運算趨勢明確，散熱能力及解決方案扮演至關重要角色。AI液冷散熱市場呈現量價齊升趨勢，CDU作為液冷系統的核心關鍵，各大廠商無不積極卡位相關供應鏈。

佺璟團隊兼具氣冷與液冷系統整合經驗，並擁有馬達與電控自主技術能力，目前AI CDU產品已量產出貨，訂單持續擴增。