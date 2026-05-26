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禾伸堂唱旺被動元件 產品交期已拉長至20多周

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
禾伸堂董事長唐錦榮。記者李孟珊／攝影
禾伸堂董事長唐錦榮。記者李孟珊／攝影

被動元件廠禾伸堂（3026）昨（25）日召開股東會，董事長唐錦榮表示，AI持續帶動積層陶瓷電容（MLCC）剛性需求，「市況從來沒有像今年那麼強」，目前交期已拉長到20多周，預期明年會更缺。

他並透露，因應市場需求強勁，禾伸堂積極擴產，今年第3季至明年首季陸續進駐新設備，預期今年底可新增二至三成產能，明年產能再提升三、四成。

唐錦榮分析，AI伺服器對電力要求提升，MLCC用量有增無減，在電力改變創造的需求下，推升MLCC市場量價齊揚。整體來看，這一波AI需求從2020年輝達的A100問世、 2022年的H100到目前的Blackwell，以及今年第4季的Vera Rubin、後續的Vera Rubin Ultra，推升MLCC量價都明顯提升。

此外，輝達執行長黃仁勳近日稱「Vera Rubin是台灣供應鏈史上規模最大的產品」，唐錦榮強調，很高興聽到這樣說，目前美系四大雲端服務供應商，及戴爾等大廠，都是禾伸堂客戶。

針對當前市況，唐錦榮說明，禾伸堂整體交期已拉長到20多周，加上高階設備交期拉長至一年到一年半，在總產能有限、無法短期快速拉升下，若AI需求強勁態勢未變，研判2027年被動元件缺貨狀況會更明顯。

另外，被動元件廠大部分產能往AI和高階應用布局，禾伸堂也會掌握商機，增加高階元件比重。就中長期來看，接下來看好BBU、人形機器人，及飛行汽車對MLCC用量更大，估將成為未來三至五年新動能。

禾伸堂 輝達 黃仁勳

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