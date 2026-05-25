永冠5月27日停止買賣 財報若未交最快11月18日下市

臺灣證券交易所表示，自5月27日起，永冠-KY（1589）上市有價證券併案停止買賣。此外，永冠-KY日前因違反證交所營業細則的多項規定，去年跟今年第1季財報並未如期繳交，如果遲未改善，最快11月18日下市。

證交所指出，永冠能源科技集團有限公司前因有同細則第49條之1第1項第7款、第49條之3第1項第2款及第50條之3第1項第1款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法、採行分盤集合競價方式暨停止在證券集中交易市場買賣在案。

嗣因該公司無法如期償還債權人要求贖回之中華民國境內第四次無擔保轉換公司債（代號：15894）且屆滿3個月仍未償還債務或與債權人達成和解協議，核有同細則第50條之3第1項第7款規定情事，爰將其上市有價證券併案停止買賣。