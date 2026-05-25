聽新聞
0:00 / 0:00
台揚私募可轉債、第1季財報延遲揭露 證交所開罰3萬元
臺灣證券交易所公告，針對台揚（2314）違反資訊申報及重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。
台揚科技股份有限公司於113年11月11日經董事會決議辦理私募無擔保轉換公司債，惟遲至115年5月6日始將此資訊輸入公開資訊觀測站私募專區，核有違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第7款之規定。
另，115年5月7日董事會決議通過115年第1季合併財務報告一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第31款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知台揚公司嗣後應確實依規定辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。