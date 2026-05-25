台揚私募可轉債、第1季財報延遲揭露 證交所開罰3萬元

臺灣證券交易所公告，針對台揚（2314）違反資訊申報及重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

台揚科技股份有限公司於113年11月11日經董事會決議辦理私募無擔保轉換公司債，惟遲至115年5月6日始將此資訊輸入公開資訊觀測站私募專區，核有違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第7款之規定。

另，115年5月7日董事會決議通過115年第1季合併財務報告一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第31款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知台揚公司嗣後應確實依規定辦理。