精聯法說會／自動化訂單看到年底 今年營運將勝去年

自動辨識與資料擷取（AIDC）廠精聯（3652）25日舉行法說會，展望後市，精聯持續布局四大商機，總經理徐志達看好智能自動化、ESL電子標籤及Windows on ARM業務增長，尤其智能自動化領域接單狀況良好，訂單需求已看到年底，預估精聯今年全年營運肯定會優於去年。

精聯今年首季營收6.21億元，與上季相當、年增10.11%；毛利率34.92%、營益率5.21%；稅後純益3,013萬元，與上季相當、年增19%，每股純益達0.4元。

精聯表示，今年首季營運增長，主要受惠智慧物流及自動化領域需求帶動，加上產品組合得宜，讓毛利率相較去年同期提升。

展望後市，精聯持續布局智能自動化、ESL電子標籤、RFID及Windows on ARM／iOS四大商機。其中，AGV/AMR產業預估到2030年，年複合增長率約達15%，而精聯自身近年則有約三成增長幅度，產品陸續打入電商、物流、面板、半導體、電子及汽車製造等行業。

從應用領域來看，徐志達指出，智慧物流及自動化今年接單狀況良好，需求主要來自電商及物流業，目前智能自動化訂單需求已看到年底；而零售業採用ESL電子標籤意願積極，今年第1季相關業務表現佳，對全年ESL電子標籤營運相當有信心。

從營運表現來看，徐志達強調，今年營運一定優於去年，主要是智能自動化、ESL電子標籤及Windows on ARM預期都會有不錯表現，而公司先前布局墨西哥、越南、印度等市場，已投入相當人力，預計這幾年也將有強勁成長。

針對記憶體等關鍵零組件缺貨漲價及因應，徐志達坦言，確實有影響，這也是為何目前公司庫存較高的主因，因應訂單及需求，公司備貨量足以因應至2027年第1季度；不過，公司首季產品已漲價約一成左右，所以實際影響有限。