牧德股東會／拍板去年下半年配息12元 看好 PCB 半導體需求

自動光學檢測設備廠牧德（3563）25日舉行 115 年股東常會，感謝股東長期支持與關注公司營運發展。114 年度合併營收達 31.92 億元，年增 108.34%，營收與獲利同步創下歷史新高，毛利率維持高檔水準，每股稅後純益（EPS）15.80 元。

股東會通過盈餘分配案，下半年盈餘配發現金股利每股 12 元，其中盈餘每股配發 11 元、資本公積每股發放 1 元，除息基準日訂為 7 月 5 日，預計 7 月 24 日發放；上半年度發放每股現金股利 1 元及每股股票股利 1 元，合計全年度發放每股現金股利 13 元與每股股票股利 1 元，全體股東共享營運成果。

114 年度營運成長主要受惠於 AI 產業快速成長，牧德所涵蓋之高階 PCB 應用需求回溫與半導體封測的發展，延續自動光學檢測（AOI）設備出貨動能以及 AI 伺服器、高速運算（HPC）、高階 IC 載板與先進封裝需求持續增加，帶動高精度檢測設備市場需求提升。隨電子製程朝高階化與精密化發展，公司產品組合亦持續朝高階化優化，推升整體營運表現與獲利能力同步成長。

展望未來，公司表示，AI、高效能運算、先進封裝及半導體高階製程需求仍具長期成長趨勢，高階檢測設備市場需求具支撐力。在 PCB 與半導體先進製程檢測設備雙軌布局持續深化下，公司將持續推進「雙軌四線」發展策略，提升高階產品比重與技術競爭力，並審慎因應市場與產業景氣變化，對中長期營運維持審慎樂觀看法。