千金股第一家！緯穎股東除權一張變三張 洪麗甯：我們做一件勇敢的事

緯穎股價25日盤中最高衝上5,880元，成AI伺服器領軍股王，但營運展望雖甚佳，但股價「高貴」讓許多小股東望之莫及，為此今年董事會罕見提請配發20元股票股利（另有145元現金股息），股東「一張變三張」，除權後股價雖仍是千金股但「親民」些，董事長洪麗甯表示這是勇敢的決定，「希望有更多人參與我們」。

高價千金股獲利高，但多數僅配發現金股息，擔心配股將稀釋股價，緯穎過往配息率都在60%以上，但2019年以後就都以配發現金為主，2026年董事會罕見提出配20元股票股利及145元現金股息的議案，創下千金股首例，25日股東常會已通過此案，這意味既有股東手中一張緯穎除權後將變三張，還能領股息，享受更多緯穎長期成長利益。

千金股不愛配股 僅信驊配1元

盤點台股千金股目前僅股王信驊擬配發一元股票股利，其餘千金股今年多數都沒有配股計畫，配股20元將使緯穎除權後股價（以25日盤中最高價5,880元概算將1,911.67元，以實際除權息當日為準）2,000元有找，雖仍是千金股，但門檻相對比較親民一點。

洪麗甯指出，緯穎內部針對此事做過多次討論，配股除可保留現金供營運需求，另外有幾個考量。

「我們做了一件蠻勇敢的事。」她解釋原因無懼股價腰斬原因有2，首先是一直聽到很多人的聲音，表示想買緯穎但股價太高，員工也有同樣的反映，所以他們決定回應股東心聲，讓股東共享營運成果，其次，也希望有更多人可以參與我們。」她說。

她透露也曾詢問過股王（信驊）要不要做，對方拒絕。顯示每個人對股價想法不一樣。

洪麗甯也承認，此決策「要冒著一個危險，股價當場砍三分之一，因為一股發兩股就是這樣，那當然就看我們自己的努力。能不能在一兩年以後再追上來，我們內部做非常多的討論，最後覺得我們應該 give a try（試試看）。」

緯穎目前股本25億元，除權後股本將增至55.75億元，加上限制型股票後股本為55.87億元。無懼股本倍增也顯示公司派對EPS未來兩年成長性非常樂觀。

運算大爆發 CPU跟ASIC需求都不放過

緯穎80~90%營收來自北美客戶，故今年也持續擴大北美製造據點，現在墨西哥已有3座工廠，美國也有1座，合計製造70%在北美，目前客戶對產能的需求極度旺盛，且美國具備電力供應穩定的優勢，有利於長期規劃，因此客戶同時需要墨西哥與美國的產能，並無產能重複投資（Duplicate）的疑慮，長期目標是在美國與墨西哥各自建立一個具備3到5個廠區的生產園區（Campus）。

總經理林威遠表示，北美工廠於去年第一季底決定建廠，去年第四季便已順利產出第一批貨。為了克服當地人力成本較高及品質控管的問題，北美廠大量導入自動化與協作機器人（Cobot），以維持人力與品質的穩定，北美成本較高部分也與客戶做過溝通，目前客戶是美墨併行下單，對電力需求高的產品如液冷會在美國製造。

總經理林威遠表示，今年緯穎今年將擴大參與COMPUTEX展出，與緯創聯手20家生態系伙伴展出50個解決方案，其中包括先進封裝互連技術，將與聯亞合作展出，其次是HVDC店員配電系統，第三是先進冷卻創新技術，第四是新世代AI運算與儲存系統。

隨著整體算力（Compute）與儲存（Storage）需求的全面爆發 今年的出貨量將持續成長

林威遠表示，儘管2025年 AI 產品占比已達 50%，但因今年AI跟運算（通用伺服器）及儲存需求也大幅擴增，今年 AI 的「占比」可能會微幅下調，加上ASIC需求也大幅成長，整體需求非常強勁，「 AI 絕非泡沫」，緯穎將三者都不放過，洪麗甯也表示「這場戰役，緯穎非參加不可。」