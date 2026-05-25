金寶股東會／轉型ODM第一槍 打入美國遊戲機市場

金寶在二代許介立接任董事長後，就積極朝向ODM轉型，公司25日於股東會上表示，已成功邁出關鍵性的一步，公司拿下美國新創遊戲機公司訂單，從設計到生產都由金寶一手包辦，可以說是金寶轉型的一個重大里程碑。

金寶表示，客戶起初是自行設計，再交由金寶生產，隨著金寶逐漸轉型，客戶相信金寶的能力，就將第二代產品交由金寶來設計，這意味著金寶在轉型ODM的路上，跨出相當大的一步，同時這個專案也能夠為金寶營運帶來不少成長動能。

而在低軌衛星的部分，金寶表示，公司已找到合適的合作夥伴，未來將以高、中、低軌等不同高度衛星的多軌整合為主要發展方向，目前國內電信龍頭已經開始進行相關開發。金寶指出，不同軌道的衛星都有各自的用途，隨著未來需求變得更加多元，多軌整合肯定是大勢所趨，透過各種排列組合，預計將能夠發揮出更好的綜效。