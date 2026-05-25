卡位新題材 面板股還有多少想像空間？群創跳空漲停、劍指50元

面板大廠群創（3481）、友達（2409）紛紛往新技術轉型，群創由面板扇出型封裝（FOPLP）進一步往CoPoS玻璃基板方向發展，友達則切入 AI 光通訊模組／CPO相關模組整合，面板三虎25日同步亮燈漲停，群創已連續三根漲停板，衝至49.1元，劍指50元整數關卡；友達連拉兩根漲停，攻至24.4元；彩晶（6116）跳空漲停至13元。

群創由於直接跳空漲停，成交量急縮至6.3萬張，但漲停排隊買單達18萬張，是成交量的三倍，友達、彩晶也出現成交量縮的情形，同樣有大量漲停買單等著買。

儘管法人對於面板雙虎仍維持「中立（Neutral）」的投資評等，並提醒投資人隨著5月面板報價漲勢全面停滯，但市場資金目前追捧的並非傳統LCD的微薄價差，而是群創、友達向先進封裝、光通訊轉型。

群創積極發展先進封裝，目前面板扇出型封裝（FOPLP）已有出貨實績，月產量已拉升10倍至逾4,000萬顆，良率高、產能利用率滿載。而群創也進一步往CoPoS玻璃基板方向發展，布局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer（重布線中介層），以及投入玻璃鑽孔（TGV）技術。

友達則切入 AI 光通訊模組／CPO相關模組整合，友達做模組整合、封裝，富采（3714）負責光源發射端（Laser / 發光元件），鼎元（2426）做光感測接收端。目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計二至三年內逐步邁向商品化。

群創、友達分別將於27日、28日召開股東常會，群創董事長洪進揚在「致股東報告書」揭露13項轉型創新成果。