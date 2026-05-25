緯穎股東會／董座洪麗寗：美國廠需求比預期更好、未來規劃再擴廠

ODM大廠緯穎（6669）25日召開股東常會，會中通過各項議案，並順利通過配發145元現金股利、20元股票股利，針對後續未來營運展望。董事長洪麗寗表示，客戶對於美國新廠產能需求「比想像中更好」，未來規劃再擴大美國廠新產能，以因應這波龐大AI基礎建設商機。

洪麗寗指出，美國、墨西哥等北美新廠都會持續擴增新產能，且當中為了確保不受人力不足影響，在北美建置大量自動化協作手臂，確保交期、品質都能按照步調進行。

洪麗寗表示，先前擴增美國廠主要原因為避開美國加徵關稅，因此會擔心擴增美國德州新廠後，可能會排擠墨西哥廠原先產能需求，不過從現在客戶訂單需求來看，美國新廠產能需求「比想像中更好」，且當前公司有超過七成業績來自北美客戶，因此未來將會持續計畫增加美國德州新廠產能，有望最多增加3～5個廠區。

台北國際電腦展（Computex）將於下周登場，相關活動都在本周陸續開跑。緯穎總經理暨執行長林威遠表示，緯穎將會聯合緯創一起參展，且公司參展規模將會比先前更大，預計展出主題將會聚焦在AI運算平台、CPO、高壓直流電源、先進冷卻等四大項目。