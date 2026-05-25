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量子商機讓低價老AI動了？ 仁寶、金寶、英業達全漲停
隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月2日登場，且AI教父黃仁勳5月23日已來台，台股25日盤中再飆逾1,200點，衝上43,000千點大關，創下新高。除了AI伺服器題材，美國也傳出組量子國家隊，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，激勵老AI族群走強，其中仁寶（2324）、金寶（2312）、英業達（2356）都亮燈漲停。
超微（AMD）執行長蘇姿丰、黃仁勳陸續抵台，黃仁勳也將在6月1日發表主題演講，揭示輝達最新AI技術與生態系策略。另外美國政府也開始組量子國家隊，綜合外媒報導，川普政府此次注資相關企業的資金，主要來自美國《晶片法案》的研發基金，將注資九家公司共20億美元發展量子運算。
其中，IBM獲得約10億美元，該筆資金預期與其在商務部支持下的「Anderon」量子晶片工廠計畫有關，並可能涉及股權協議。
這為老AI股再添利多，多家代工大廠都已投入量子電腦，鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）盤中都上漲3%，廣達（2382）上漲逾2%，而仁寶、金寶、英業達漲勢更強，都亮燈漲停。
仁寶及金寶都是台灣量子國家隊成員，且為輝達量子電腦重要夥伴。仁寶採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，模擬與加速量子最佳化技術，並研發量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」，全力卡位量子電腦商機。
而金寶投資量子硬體製造商SEEQC，金寶並與SEEQC共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，躍輝達衝量子電腦第一梯隊夥伴。
仁寶今跳空大漲，股價衝漲停34.65元鎖死，漲停排隊買單超過3.2萬張；金寶也是同樣走勢，衝上36.4元漲停板，英業達攻上65.4元漲停價位。
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