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金寶：布局多軌衛星地面系統 切入美國遊戲機供應鏈

中央社／ 台北25日電
電子代工廠金寶25日召開股東常會，董事長許介立（右）、總經理陳威昌（左）受訪表示，量子電腦技術仍在初期階段，存在多種主流技術路徑，金寶除了與量子運算公司SEEQC合作之外，也持續關注其他可能性。中央社
電子代工廠金寶25日召開股東常會，董事長許介立（右）、總經理陳威昌（左）受訪表示，量子電腦技術仍在初期階段，存在多種主流技術路徑，金寶除了與量子運算公司SEEQC合作之外，也持續關注其他可能性。中央社

電子代工廠金寶今天舉辦股東常會，總經理陳威昌表示，金寶運用過去在網路通訊與地面接收站的經驗，發展可同時對應高、中、低軌道的多軌衛星地面系統，除了鎖定台灣市場，也將東南亞視為另一個重點市場。

他透露，金寶正為一家美國新創公司代工遊戲機，從零開始負責全自主設計與生產，是金寶轉型的重要里程碑。能夠承接這項專案，是因為金寶多方面技術能力的累積，包括這項專案所需的通訊模組等。

被問及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台，金寶與輝達是否有進一步合作空間；陳威昌坦言，「人工智慧（AI）伺服器是一定要做的」，輝達也很重視台灣供應鏈，「每個公司都希望是其中一份子，我們的期望也是一樣」。

在伺服器業務方面，陳威昌說，金寶正由主機板與4U伺服器生產，逐步走向機櫃系統，目前按照既定規劃推進，預計今年下半年在泰國生產機櫃。

針對產能布局，他指出，金寶在泰國的13廠正在規劃新產品，14、15廠已投入使用，16廠本季朝滿載目標前進。菲律賓廠除了原有的消費性產品與計算機之外，已開始導入其他客戶的工業化設計產品。

金寶位於聖地牙哥工廠目前已滿載，已找好新場地，隨時準備進行擴產。其他生產基地包括墨西哥、巴西、中國維持運作，將依產品特性調整生產，以追求產能滿載為主。

面對記憶體、中央處理器（CPU）等零組件漲價，陳威昌表示，金寶在目前的生意模式下，材料價格上漲基本上由客戶吸收，因此缺料、漲價對金寶獲利的實質影響非常小。

金寶先前投資量子運算公司SEEQC，布局量子電腦。金寶董事長許介立表示，量子電腦技術仍在初期階段，存在多種主流技術路徑，除了與SEEQC合作外，金寶將持續關注其他可能性；若出現值得投資的對象，將尋求與合作夥伴共同投資，以參與整體研發進程。

金寶

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