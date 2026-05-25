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金寶股東會／切入AI伺服器機櫃行列 下半年開始出貨

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導
金寶董事長許介立首次擔任股東會主席。記者秦鈺翔／攝影
金寶董事長許介立首次擔任股東會主席。記者秦鈺翔／攝影

金寶今（25）日召開股東會，公司表示，目前AI伺服器部分以L6以及4U機殼出貨為主，預計下半年將會開始出貨機櫃級產品，帶動營收成長，以泰國廠為主要生產重心。而針對黃仁勳上周來台，公司表示將會積極爭取成為其供應鏈的一員。

公司表示，去年營收1,635億元，較前年的1,644億元是微幅衰退，主要是因為生產基地的移動，以及產品組合調整所致，希望能夠提升整體毛利表現以及更好的配合客戶出貨時程。

產品線的部分，目前金寶仍是以AI伺服器為主要努力方向，公司積極從EMS轉型為ODM廠，提升研發及設計量能，並與康舒合作，無論是LVDC還是HVDC都會帶來不錯的成長，並且公司預計將於下半年開始出貨機櫃級產品，營收成長動能將會持續擴大。

除了產品積極往AI發展外，公司在生產流程的部分也是不遺餘力的導入AI，提升生產效率，由合作夥伴提供優質的AI training 模型，金寶則拿出多年累積的生產資料餵給模型，讓自動化生產能夠更加順暢，並優化人力安排，提升公司營運效率。

金寶 黃仁勳

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