CPU市場2030年爆衝至2110億美元 外資：代理式AI顛覆硬體架構

外資出具多份報告探討 Agentic AI（代理式AI）對硬體架構的顛覆。Agentic AI 的多步驟工作流程需要CPU進行複雜決策，推動GPU與CPU的配比從過去的6:1轉向1:1甚至1:4，驅動伺服器CPU市場至2030年將達1,250億至2,110億美元規模。

NVIDIA預計於今年下半年推出Vera CPU-only機架，這將使ABF載板成為關鍵瓶頸，並點名景碩為主要受惠者。此外，亞洲AI基礎設施會議指出，電力供應是影響AI資料中心建置進度的最大瓶頸，而「氣冷/液冷混合散熱」已成為同時支援AI與傳統雲端運算的預設設計標準。