股東會行情升溫 載板龍頭欣興晉升千元俱樂部

PCB載板廠商本周步入股東會旺季，隨股東會行情升溫，載板龍頭欣興（3037）今日順利晉升千元俱樂部，最高來到1030元，景碩（3189）也亮燈漲停，臻鼎（4958）、南電（8046）也同步走高。本周股東會召開還有尖點（8021）、台光電（2383）、台虹（8039）、華通（2313）、台郡（6269）、金像電（2368）等大廠。

載板龍頭PCB大廠欣興積極擴充高階製程產能，今年股東會將改選董事九席(含獨立董事三席)。欣興前董座暨集團策略長曾子章今年2月退休，由聯電（2303）前共同總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長，簡山傑將首度以新身分主持今年度股東大會，備受外界關注。

此外，欣興旗下蘇州群策擬香港掛牌待股東會討論，昨公告公司董事會決議本公司及相關子公司為子公司蘇州群策科技股份有限公司於海外證券市場掛牌擬出具承諾事項。

欣興昨日公告特別委員會（或審計委員會）審議日期：115/05/22針對上述「全流通」部分，為子公司蘇州群策申請於香港聯交所主板上市案，公司之子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司蘇州群曄企業管理有限公司擬委託蘇州群策向中國證券監督管理委員會，申請將其等持有的蘇州群策的全部或者部分內資股及非上市外資股轉為H股，並在香港聯交所主板上市全流通交易。

本公司透過上開子公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股，佔蘇州群策股份總數之90.44%；其中擬申請全流通股份806,155,001股，佔蘇州群策股份總數之55.13%。審計委員會陳來助委員及李亞菁委員於審議時對第5項部分文件內事項保留意見，要求待董事會請律師線上列席補充說明後，再由董事會進行決議。嗣後菁董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事（含全體獨立董事）無異議同意通過該案。

就市況，欣興先前也說明，受惠AI與HPC需求穩健不論載板PCB皆是，高階應用比重提高有助獲利結構，同時適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布）。

欣興計畫今年持續拉升AI產品營收比重，載板方面AI占比去年40%今年計劃60%，PCB方面去年55-60%今年計劃65-70%，公司整體今年AI營收占比目標達到60%以上。此外大客戶之一的AMD超微日前也點名合作。