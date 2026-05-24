旺矽 押價內外20%

旺矽（6223）上周五（22）日漲6.8%至6,035元。法人看好， AI強勁需求延續，旺矽將持續受惠探針卡及CPO設備啟動量產，雙引擎挹注營收獲利持續創高，六個月目標價上看至8,240元，可伺機利用權證操作。

法人看好，旺矽CPO設備2027年將導入量產。旺矽購置湖口約1,800坪廠房，建物補強完成後，將規劃Phase1 CPO設備測試機台量產，後續將依客戶需求彈性規劃；此外，法人上修2027年探針卡營收與獲利預估值，2027年湖口廠完工後，將提升高階探針卡PCB自製率。

權證發行商建議，若看好旺矽表現，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾六個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

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