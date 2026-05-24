聽新聞
0:00 / 0:00
旺矽 押價內外20%
旺矽（6223）上周五（22）日漲6.8%至6,035元。法人看好， AI強勁需求延續，旺矽將持續受惠探針卡及CPO設備啟動量產，雙引擎挹注營收獲利持續創高，六個月目標價上看至8,240元，可伺機利用權證操作。
法人看好，旺矽CPO設備2027年將導入量產。旺矽購置湖口約1,800坪廠房，建物補強完成後，將規劃Phase1 CPO設備測試機台量產，後續將依客戶需求彈性規劃；此外，法人上修2027年探針卡營收與獲利預估值，2027年湖口廠完工後，將提升高階探針卡PCB自製率。
權證發行商建議，若看好旺矽表現，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾六個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。