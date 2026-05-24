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國巨、立隆電 四檔放閃

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

過往景氣循環股的投資邏輯應發生於評價推升本益比偏高之際，這次有別於過往，由AI加速產能消耗所驅動，年初至今的產業中，MLCC是被動元件的產業指標，2027下半年MLCC將供不應求。權證發行商建議，可選國巨*（2327）與立隆電（2472）相關價內外5%、距到期日逾六個月的認購權證操作。

MLCC是被動元件中使用量最高的零組件，也是產業是否回溫的重要指標。2026年底MLCC全產業稼動率估達85.9%，2027年估達94.4%，供不應求將於2027下半年發生。展望2026、2027年，持續看好台灣被動元件產業三大現象將增強。

一、指標廠定價力；二、日韓外溢訂單帶動產業結構轉變；三、資料中心運算端、電源端對被動元件需求量與質量皆持續放大，法人預期國巨*將全數受惠，加上鉭電容進入門檻高，國巨*旗下基美的鉭電容明確使用於AI server OAM板上，於台廠中具獨特性，有助優化產品組合。

立隆電2026年第1季營收29.43億元，季增2%，年增9%；毛利率30.0%；每股稅後盈餘1.6元。電容本業與關係企業立敦鋁箔業務均呈雙位數成長，動能來自AI伺服器與汽車電子，消費性電子持續下滑，電信網通維持平穩。

下半年AI伺服器混合電容出貨進入百萬顆級規模；立隆電對AI伺服器供應自第3季起出貨明朗，2027年隨新平台正式放量為主要成長期。下一代AI平台採完全特規設計、無標準替代料，design-in鎖定後實質替換空間有限，量產階段能見度高於一般被動元件業務。

Panasonic Hybrid專利授權仍為立隆電切入高階AI伺服器電容供應鏈的核心門檻，以付費授權方式取得合法生產條件，並以自有品牌銷售，成為日系以外具備合法供應能力的重要替代選項。

國巨 伺服器

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