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富采攻 AI 光通訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

富采（3714）AI光通訊領域大進擊，董事長彭双浪在致股東報告書中表示，公司憑藉三五族半導體材料技術與量產經驗，正積極切入AI光通訊光源與接收元件，同步發展三大光源技術並展開系統端共同開發，為未來量產落地奠定基礎。

富采將在明（26）日舉行股東常會，將通過去年財報與現金減資等議案，並全面改選董事。

彭双浪特別點出方案加值的轉型方向，富采正加速由光源供應者轉型為整合方案提供者，以場域需求為核心，整合設計、製程與系統能力，並以前期共同開發為關鍵策略，與客戶協同定義規格，藉此優化獲利結構並提升在供應鏈的重要性。

隨著「One Ennostar」綜效逐步顯現，2025年已成為富采集團完成深度整合的關鍵年。彭双浪說明，集團完成晶元光電更名且與隆達電子合併，成立「富采光電股份有限公司」，強化上下游協同效率。未來的營運策略將以「聚焦、簡化、加值」為三大行動準則，聚焦「3+1」核心事業，推動營收成長。

在場域加值核心應用上，車用領域為目前成果最顯著的板塊。富采目前於黃光與紅光車燈晶粒市占率超過50%，穩居全球第一，同時名列全球前三大車用背光供應商。2025年除了推出智慧互動顯示方案外，大陸車廠亦取得量產實績，Mini LED背光更獲多家國際車廠採用。

先進顯示領域聚焦Micro LED與Smart Display兩大主軸。目前Micro LED產品已於品牌客戶端正式量產。

至於占有穿戴裝置感測領域超過40%全球市占率的智能感測業務，富采具備完整全光譜技術基礎。除了正式量產InGaAs紅外線光電二極體接收元件外，亦發表顯示與感測整合方案切入智慧自動化市場，未來將進一步布局工業自動化與機器人等應用。

光通訊 富采 董事長

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