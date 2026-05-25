科技盛事連發 多頭派對狂歡

4月以來美伊戰爭傳出停火好消息，美股，台股、韓股、日股等全球股市全面大漲，加權指數從3月底的31,722點到5月21日收盤41,368點，這一個半月來大漲30%，由半導體、記憶體族群領軍，AI伺服器、HBM、記憶體、半導體設備、資料中心供應鏈等各產業輪流上漲，加權指數創下42,408點歷史高點。

美股更是狂熱，費城半導體指數4月大漲40%，美光4月上漲52%、Broadcom上漲45%、AMD上漲55%、Marvell上漲66%、Intel這一波更是大漲近200%，多頭派對持續狂歡。

我們從美股MU、AVGO、AMD、NVDA、MRVL、INTC波段大漲可以看出，記憶體、HBM、DRAM、ASIC、AI GPU、光通訊、CPU這些產業正持續吸引全球資金爭相投入，而這些公司也正持續擴大資本支出，唯恐在AI時代缺席，AI建設浪潮正如火如荼展開，台灣正處於最核心的中心點，伴隨著未來AI產業升級、新一代產品推出、AI應用持續爆發性成長，台股後市仍然有高點可以期待。

從景氣燈號來看，台灣景氣燈號自去年7月最低點29分以來，分數已連續七個月上升，目前更是連續四個月維持在紅燈，主要受惠半導體科技出口帶動，台灣AI產業正進入強勁的擴張周期。輔公布的今年第1季財報，上市櫃公司第1季獲利1.56兆元創紀錄，年增48%、季增21%，共有130家公司EPS創下新高，伴隨著下半年業績進入旺季，全年預計將有更亮麗的好表現。

資金面上，中東戰爭推升油價，使得通膨上升美國有升息壓力，但近期美伊又傳出和談的好消息，戰爭不確定性降低，AI浪潮下的堅強基本面才是這波台股不變的底氣。

展望6月，科技圈盛事陸續到來，COMPUTEX展即將在6月2日舉行，今年主軸為「AI Together」，聚焦AI & Computing、Robotics & Mobility、Next-Gen Tech。台灣供應鏈包括AI PC、伺服器、散熱、電源、PCB、連接器、機殼、機器人與邊緣AI都是接下來將陸續發酵的題材。

緊接在後的，Apple WWDC即將在6月8日登場，市場關注Apple AI生態系是否有明確升級，有利於蘋果手機、NB等供應鏈，今年蘋果也將推出首款折疊手機，這也是台灣的機會。

除了科技產業，四年一度的世足賽將於6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大、墨西哥共同主辦。世足賽將會帶動運動球衣、運動鞋產業受惠。此外，SpaceX預計將於6月中以代碼SPCX在那斯達克掛牌，有望創下史上最大規模IPO紀錄，也將進一步引爆低軌衛星與太空基礎建設的話題。

大方向來看，美國四大CSP業者資本支出從去年4,000億成長至7,000億美元，明年甚至進一步上看1兆美元，台灣正是最大受惠者，未來兩三年AI產業仍將高速成長。

除了半導體產業，關鍵次產業包括散熱、ASIC、記憶體、CPO、封測、ABF、CCL、高階POWER等都將迎來幾十年來罕見商機。其中包含Google、亞馬遜正陸續推出自研ASIC晶片，Google正從TPU v6跨入下一代TPU v7，AWS也即將推出下一代3奈米製程的Trainium 3晶片，相關ASIC公司也將同步受為此趨勢。

綜合以上，AI時代的蓬勃發展是時代趨勢，台灣處於最核心的受惠圈，相關供應鏈仍處於上升周期，部分族群或許漲多，部分產業近期技術面拉回是正常的現象，其實基本面沒有改變，休息是為了走更長遠的路，未來伴隨著進入業績旺季、AI產業蓬勃發展，今年下半年仍然有亮眼表現可以期待。（作者是第一金投顧董事長）