近期黃金價格呈現偏弱走勢，主要是受到中東停火協議反覆，引發市場對通膨的疑慮升高，美10 年債殖利率持續走高，美元指數走強至99.0以上整理，對黃金價格產生不利的影響。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金在3月2日金價衝高到5,401美元時，持有量同時達到高峰1,101公噸，顯示當時買方信心十足，之後中東出現衝突金價走弱，持有量隨之一路減少，至5月20日1,036公噸，減幅接近6% ，顯示長期基金有減碼的動作。

此外，截至5月12日黃金的CFTC非商業人交易部位略增0.83 萬口至17.16萬口，投機型交易者有進場承接的行為，但是部位仍較高峰期相去甚多，投機買盤力道仍有所不足。

從技術面來看，金價3月開始止跌反彈，4月起約略在4,500~4,900美元間橫盤整理，指標KD同步呈現循環走法。近期從5月12日區間高價4,765美元回落整理，指標翻空下行，呈現空頭型態，價格走勢偏弱。

未來金價能否止穩，觀察油價是否走弱回檔、指標能否低檔收斂整理後有翻多的型態。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（記者周克威整理）

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