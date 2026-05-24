國巨*（2327）4月營收創下歷史新高紀錄，月增3%、年增22%；累計前四月營收年增22.5%。國巨稱4月業績優於3月，主要是受惠5月初連假前備貨需求，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁所帶動。

國巨*稱AI應用需求持續擴張，涵蓋AI伺服器、資料中心與HPC等領域，帶動高階被動元件需求穩健成長，相關業務占比持續提升，首季已達約13%~15%，預期隨著應用滲透率提高，今年有機會攀升至15%以上，成為推升營運表現的重要引擎。

另外，被動元件再掀漲價潮，AI伺服器與資料中心需求持續升溫。因銀、銅等原物料價格持續攀升，加上製造費用與資本設備成本增加，日本電子大廠Panasonic近日通知客戶，將調漲SP-Cap（鋁質晶片型高分子固態電容）產品價格，自7月起交付產品適用新價格，被動元件市場再掀漲價潮。

Panasonic已透過各種方式吸收成本，但目前已接近可承受極限，因此決定啟動價格調整機制。

業界分析，SP-Cap屬高階固態電容產品，具備低ESR、高耐熱與高穩定度特性，廣泛應用於AI伺服器、GPU加速卡、資料中心、高階工控與車用電子等領域。隨AI運算需求快速增加，高階電容需求同步暴增，也讓供應鏈交期持續拉長，投資人不妨可以留意國巨期（LXF）做相關操作。（記者周克威整理）

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