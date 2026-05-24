台指期 可望震盪走高

台股上周五（22日）開高收高，終場大漲899點、漲幅2.1%、收在42,267點；台指期勁揚939點至42,442點，正價差為174.03點。期貨商表示，目前台指期呈現向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,021口至3,507口，其中外資淨空單增加2,029口至46,483口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,893口至1,603口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股波動率逐漸走低，目前打底後準備創高態勢，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，指數再度跳空開高，重返42,000點之上，並臨近歷史新高，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數呈現連三紅的向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五6月買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在20,200點，5月第四周周三結算的買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在40,000點。

整體來說，台股上周五延續強勢攻擊節奏，指數重新站回42,000點整數關卡，期貨也再次轉為正價差，代表市場風險偏好明顯回溫，資金願意提前押注後續行情，尤其權值電子與AI供應鏈仍是推升主軸。