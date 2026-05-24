快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 可望震盪走高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（22日）開高收高，終場大漲899點、漲幅2.1%、收在42,267點；台指期勁揚939點至42,442點，正價差為174.03點。期貨商表示，目前台指期呈現向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,021口至3,507口，其中外資淨空單增加2,029口至46,483口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,893口至1,603口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股波動率逐漸走低，目前打底後準備創高態勢，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，指數再度跳空開高，重返42,000點之上，並臨近歷史新高，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數呈現連三紅的向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五6月買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在20,200點，5月第四周周三結算的買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在40,000點。

整體來說，台股上周五延續強勢攻擊節奏，指數重新站回42,000點整數關卡，期貨也再次轉為正價差，代表市場風險偏好明顯回溫，資金願意提前押注後續行情，尤其權值電子與AI供應鏈仍是推升主軸。

選擇權 台指期

延伸閱讀

短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

周線黑翻紅 台股重返42,000點 正價差回歸偏多格局

台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

COMPUTEX倒數引爆行情 台股再創高點…法人：利多頻傳聚焦AI產業

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

富采攻 AI 光通訊

富采（3714）AI光通訊領域大進擊，董事長彭双浪在致股東報告書中表示，公司憑藉三五族半導體材料技術與量產經驗，正積極切入AI光通訊光源與接收元件，同步發展三大光源技術並展開系統端共同開發，為未來量產落地奠定基礎。

兆豐證輔導昱鐳應材上市櫃

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

一周盤前股市解析／航太衛星、蘋概 可留意

台股上周五（22日）受美股四大指數收紅激勵，投資人信心回籠，指數開高後，向上震盪至最高42,357點、大漲989點，終場漲幅略微收斂、以42,267點作收，成交量能攀升，再次破兆。

就市論勢／半導體、電子零組件 聚焦

台股近期走勢強勁，並非僅靠資金行情堆疊，而是來自台灣總體經濟與產業基本面同步強化。

科技盛事連發 多頭派對狂歡

4月以來美伊戰爭傳出停火好消息，美股，台股、韓股、日股等全球股市全面大漲，加權指數從3月底的31,722點到5月21日收盤41,368點，這一個半月來大漲30%，由半導體、記憶體族群領軍，AI伺服器、HBM、記憶體、半導體設備、資料中心供應鏈等各產業輪流上漲，加權指數創下42,408點歷史高點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。