立弘轉上櫃 每股20元

4月以來美伊戰爭傳出停火好消息，美股，台股、韓股、日股等全球股市全面大漲，加權指數從3月底的31,722點到5月21日收盤41,368點，這一個半月來大漲30%，由半導體、記憶體族群領軍，AI伺服器、HBM、記憶體、半導體設備、資料中心供應鏈等各產業輪流上漲，加權指數創下42,408點歷史高點。

2026-05-25 00:05