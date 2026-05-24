全家擴大布局健康商機

全家（5903）表示，在快速變動的市場環境中，今年看好「健康、便利、陪伴、永續」四大慢變動商機。其中，隨著消費者對「健康食飲」需求持續升溫，去年全家相關品類營收已突破65億元，兩年間快速成長逾三成，今年健康領域將擴大布局。

全家指出，零售業回應消費需求已進入高度細分化時代，業者必須具備快速調整商品與服務的能力。以健康趨勢為例，消費者需求已從過去單一訴求，轉向更個人化、生活化的日常飲食管理，因人而異的飲控習慣逐漸由小眾走向主流，也成為便利商店鮮食競爭的新戰場。從銷售表現來看，「原型食物、健康志向、植覺生活」已成為全家健康食飲三大主軸，反映消費者對天然、少加工餐食需求持續提升。

全家表示，健康商機布局可追溯至2007年推出「夯番薯」，開啟超商原型熟食市場，近年再陸續推出「夯馬鈴薯」及多口味蛋品，去年原型食物銷售已突破27億元。