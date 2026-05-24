櫃買業績發表會 上秀

配合上櫃公司第1季財報已公告，櫃買中心（Taipei Exchange）已於5月20日及21日推出二場特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響；本周續於台北花園大酒店2樓國際廳及櫃買中心11樓多功能資訊媒體區接力登場「AI產業鏈」、「永續與AI應用」及「民生經濟」主題之櫃買市場業績發表會。

櫃買中心表示，隨著AI應用快速落地，從雲端運算、資料中心到終端裝置全面升級，相關應用持續推升運算需求，帶動整體供應鏈成長動能，台灣也受益於AI供應鏈完整生態系，第1季GDP繳出成長率13%的優異成績。

本系列發表會特別於明（26）日推出「AI產業鏈」主題，邀請半導體濕製程設備製造商弘塑（3131）、砷化鎵與氮化鎵之晶圓代工廠穩懋，以及網通裝置檢測驗證廠商耕興等公司與會。

此外，因應AI快速發展，應用面陸續衍生出智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用，在AI 人工智慧技術快速演進同時，也逐漸被賦予推動環境與社會永續的期待，故於28日推出「永續與AI應用」主題，邀請特用化學材料通路廠商崇越電、銅廢液回收設備服務商衛司特，以及電子功能性材料供應商汎瑋材料等三家上櫃公司向投資人說明其財務業務情形。

最後，在享受經濟成長的果實之餘，為了協助投資人從日常生活發現投資機會，挖掘身邊的好公司，本系列最後一場業績發表會於29日以「民生經濟」主題壓軸登場，並邀請烘焙設備製造商新麥、連鎖餐飲服務商金色三麥、數位手工具製造商數泓科，以及國內前三大電梯製造商崇友等四家上櫃公司向投資人說明財務狀況及分享公司營運模式及未來發展方向。

本系列業績發表會尚有三場，歡迎投資人把握機會，踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址：http://www.tpex.org.tw），投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

此外，為利未能即時參與活動投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站「首頁最新訊息櫃買影音」查詢。