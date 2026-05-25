就市論勢／半導體、電子零組件 聚焦

盤勢分析

台股近期走勢強勁，並非僅靠資金行情堆疊，而是來自台灣總體經濟與產業基本面同步強化。

從最新公布的總經數據來看，台灣今年第1季經濟成長率高達13.69%，創近39年來新高；此外，4月出口金額達676.2億美元，年增39％，創歷年單月次高，顯示外需對經濟成長的貢獻度顯著提升。

儘管美國4月消費者物價指數年增率微升至3.8%，影響全球資金流動，但台灣內外需同步升溫，使得台股在面對國際變數時，仍有相對堅實的下檔防護。

科技產業依然是引領市場的中流砥柱。隨著各大雲端服務供應商（CSP）相繼釋出正向的資本支出指引，加上科技巨頭財報接力登場，普遍釋出高階AI伺服器建置需求正持續擴大的訊息。

從AI市場前端的晶片開案量，到後端的量產需求可觀察到，客製化晶片領頭企業與相關供應鏈訂單能見度明朗。隨著先進封裝產能逐步擴大，以及光通訊技術推進與客製化晶片軍備競賽，市場已迎來結構性成長。

AI基礎設施建置大開，終端應用擴散正帶動其他零組件規格升級與需求回溫。記憶體方面，受惠於供需結構改善，第2季合約價維持明確上行趨勢，被動元件也逐步迎來正常化的備貨需求。

在非電子產業領域，為因應半導體海內外擴廠與AI伺服器產線建置，自動化設備與電機機械實質訂單已見回溫；具備AI資料中心電力需求的電力設備產業，亦展現出長期訂單向上的態勢。

投資建議

在企業獲利上修與總體經濟擴張雙重支撐下，市場依然偏多看待台股多頭格局。此外，ETF投資持續活絡，成為台股資金面的重要支撐。

面對5月傳統季節性資金流動或指數短線乖離引發的高檔震盪，可視為市場健康輪動的正常現象。投資策略建議回歸企業財報表現與產業長期競爭力，聚焦具備實質訂單、技術護城河的半導體與電子零組件廠商，將是當前較為適切的布局方向。