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宏齊營運有望優於去年

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED封裝廠宏齊（6168）看好今年營運動能重回成長軌道，主要成長支柱來自COB顯示屏看板與紅外線（IR）產品。公司表示，受惠市場能見度提升與去年低基期，預期兩大產品線今年均將挑戰雙位數成長，全年營運目標優於去年，並持續擴大營收規模。

宏齊強調，持續聚焦高毛利產品占比，在「去中化」趨勢下，爭取更多海外訂單，目標是彌補傳統產品衰退部分，帶動整體獲利能力進一步回升。

宏齊4月營收1.93億元，月增10.36%，年增10.1%，攀上近46個月新高；前四月營收6.93億元，年增8.03%，為近四年同期新高，營收規模放大，展現逐步重返過往水準的復甦力道。

宏齊認為，今年營運趨勢預計維持往年節奏，首季因工作天數較少，為全年低點，第2季起隨市場需求爬升，第2季末至第3季將進入年度高峰。其中，COB顯示屏看板在公司行銷推廣下，市場詢問度與訂單量已見穩健增長。

營收

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