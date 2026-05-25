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力士訂單能見度 看到年底

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

功率元件廠力士（4923）營運報捷，拿下筆電與日本遊戲機客戶訂單，目前訂單能見度直達年底，帶動電源供應器營收大幅成長，法人估增幅達二至三成；伴隨晶圓供應逐步改善，遞延訂單6月起陸續出貨，助攻下半年營運，全年營運有望優於去年。

力士表示，上半年受限於晶圓供應不足，無法第一時間滿足部分客戶需求，導致訂單遞延，隨著晶圓代工夥伴產能逐步到位，先前未交訂單將自6月開始陸續交貨，營收動能可望逐月增溫。

力士目前產品仍以消費性應用為主，涵蓋筆電、PC、手機及遊戲機等。力士指出，儘管全球筆電、PC市場需求仍相對疲弱，該公司憑藉具競爭力的技術、價格與完整產品線，持續提升品牌廠滲透率，帶動市占擴大。

其中，AI應用帶動終端裝置功耗升級趨勢尤其明顯。力士說明，過去主流規格多集中在45W產品，如今AI PC、AI筆電對效能需求提升，65W至90W產品需求快速增加，部分桌機應用甚至已提升至130W至200W，帶動高規格產品導入速度加快。

力士今年在遊戲機市場也有明顯斬獲，打入日本兩家遊戲機客戶供應鏈，相關電源供應器產品已開始大量出貨。力士表示，先前受限於記憶體供應不足，加上消費性產品搶料不易，部分遊戲機訂單遞延，下半年記憶體供給可望改善，有助相關需求進一步放量。

另一方面，安世半導體事件也帶來轉單效應，力士說明，先前就已接獲部分小訊號產品轉單，主要應用於筆電主板，預計6月起開始明顯反映在出貨表現。

力士也已有部分小訊號產品導入AI伺服器應用，雖然現階段出貨規模仍不如消費性產品，但已逐步與終端原廠建立合作關係，未來也將持續朝功率元件領域推進，擴大AI相關市場布局。

筆電 營收 遊戲機

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