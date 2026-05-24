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緯穎、英業達、鴻海剖析 AI 前景

經濟日報／ 記者蕭君暉蘇嘉維／台北報導

鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、仁寶（2324）等AI伺服器代工大廠將在本周陸續舉行年度股東常會，且各大公司董事長都將親自主持，預期將對AI前景釋出更多展望。

打頭陣的是緯穎25日召開股東常會，將由緯穎董事長洪麗寗主持，有望對後續AI伺服器美國以及墨西哥等海外廠區布局釋出更多的訊息。

英業達預計27日召開股東會，將改選董事，外界預期管理層應不會有太大變動；關注焦點持續落在後續L6、L10的AI伺服器出貨狀況。

鴻海29日舉行股東會，由董事長劉揚偉主持，受輝達與蘋果兩大客戶需求帶動下，今年業績可望逐季增長，並對今年全年業績展望釋出樂觀訊息。

廣達、緯創、仁寶也將29日同步舉行股東會，其中各公司董座將會親自坐鎮。

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