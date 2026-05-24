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科技廠股東會 接力上秀

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

重量級科技電子業大廠陸續召開股東會，包括被動元件大廠國巨*、聯電（2303）、股王信驊（5274）、聯發科（2454）等將陸續在27日、28日、29日舉行股東會，外界關注業者即將釋出的最新展望，將為下半年科技產業景氣走向定調。

先前國巨（2327）*董事長陳泰銘日前釋出「兩個好消息」與「三大利基戰略」，強調在AI浪潮與產業結構轉變下，國巨已站穩關鍵位置，並預告將在27日股東會，「再給小股東更多驚喜」。

聯電和國巨*在同一日舉行，外界關注成熟製程漲價效益，以及AI應用續強能力、技術推進等議題。聯電認為，隨AI基礎建設擴張，電源管理IC與連接晶片需求強勁，將有效推升訂單回流，有望在未來幾年帶來成熟製程產能的短缺商機。

信驊則在28日舉行，業界預期，股東們將聚焦在AI伺服器遠端管理晶片出貨動能、非AI伺服器市場的復甦時程，以及新一代AST2600之後晶片與E-Glass測試進度。

聯發科29日召開股東會，外界關注近期特殊應用IC業務發展，以及後續在智慧手機布局。聯發科執行長蔡力行日前在法說會表示，該公司為美國超大型雲端服務商開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產。

科技 國巨 聯電

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