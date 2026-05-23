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奧義賽博首季營收年增26.6% 三支箭策略全面啟動、力拚今年全年轉盈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI資安領航者奧義賽博-KY創（CyCraft）（7823）近期舉行法說並公布首季財報，今年第1季合併營收9,095萬元、年增26.6%，毛利率86.3%，稅後淨損489萬元，較去年同期收斂；在手訂單及遞延收入達3.63億元，年增22.3%，全年業績能見度高，力拚今年全年轉盈目標。

奧義指出，上季管理費用年增率低，目前人事成本占總支出七成，但邊際貢獻率高，未來隨規模擴大，獲利槓桿效益將持續放大，加上上季有IPO相關一次性費用334 萬元（含承銷商輔導費、律師及會計師服務費、掛牌典禮等），剔除此費用後，虧損進一步縮小。

奧義首季成長動能主要來自第一支箭XCockpit平台三模組的訂閱收入穩定增長；第二支箭XecART & XecGuard已順利商轉，已有少量訂單挹注營收，成功吸引多家金融業、航運業、半導體、政府機關等關鍵客戶洽談。

奧義賽博提到，AI的快速普及，但有三大「悲劇結論」，首先是AI大量製造告警疲勞，但未附修補程式碼；其二，AI賦能降本增效的同時，帶來AI治理失控風險；其三，AI讓防禦者變強，卻同樣讓攻擊者更具威脅性。奧義是基於AI之上的世界預警平台，預期將可讓奧義賽博的第二支箭成為又一成長引擎。

展望2026下半年，奧義將進一步跨足無人機偵測與反制市場，預計於下半年推出相關產品商轉，以應對日益嚴峻的實體與數位交織威脅。XecDefend無人機偵蒐及反制系統切入全球反無人機（C-UAS）市場預計從2025年66億美元高速成長至 2030年200億美元（CAGR 25.1%）。奧義已展示含飛手位置與行進軌跡預測的即時偵蒐能力，搶攻國防、大型活動商機。

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