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報價漲勢告終！法人看友達群創「中立」股價卻狂漲 下半年恐旺季不旺

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

近期面板雙虎友達（2409）、群創（3481）股價表現強勁，引發市場高度關注。然而，國內投顧報告指出，對於面板雙虎仍維持「中立（Neutral）」的投資評等，並提醒投資人隨著5月面板報價漲勢全面停滯，下半年面板市場恐面臨「旺季不旺」的潛在隱憂。

本土法人分析，近期因市場資金面、題材面熱絡帶動友達、群創股價創下高點，但基本面數據顯示TV面板需求已降溫、且面臨記憶體漲價排擠電子產品消費的隱憂。友達2026年甚至有微幅虧損機率（預估EPS -0.04元），群創今年EPS預估0.85元、當前PBR（股價淨值比）已來到1.3倍，評價面相對高檔；而面板相關族群中除了元太（8069）因基本面獲給予「買進」評等外，其餘均被列為「中立」評等。

三大主要應用市場走勢出現分化

根據WitsView最新公布的2026年5月面板報價數據，三大主要應用市場走勢出現分化，但整體第1季的強勁漲勢已宣告終結：

一、TV 面板（報價持平）

55吋4K Open-cell報價維持在126美元，主因部分電視品牌業者已開始「修正並調降」面板訂單數量，導致整體需求降溫；目前全靠面板廠藉由調降產能利用率（控產），才得以勉強維持報價穩定。

二、Monitor 螢幕面板（微幅走揚）

27吋Monitor面板5月報價為63.5美元，較4月小漲0.2美元（漲幅0.3%），主因是螢幕需求相對穩定，且面板廠面臨成本壓力，有意擴大漲幅以轉嫁成本。

三、NB 筆電面板（報價持平）

14吋Flat-LED NB面板報價維持在26.7美元。雖然筆電品牌廠因CPU等零組件陸續到貨而積極備貨，但因整體終端需求微幅降溫，加上品牌廠堅拒漲價，導致面板廠無法順利調升報價。

本土法人點出三大利空

針對面板雙虎近期股價創新高，本土法人看法卻趨於保守的「倒鉤現象」，點出了市場忽視的三大實質利空，一是第1季漲勢告終：1月至3月的面板漲價潮已經在4、5月戛然而止，基本面缺乏進一步推升營收的報價動能。

二是記憶體漲價排擠效應：目前「記憶體價格持續上漲」，對全球消費性電子市況衍生極大的成本壓力。特別是中低階機種的利潤空間遭到嚴重壓縮，這將直接波及整體LCD面板供應鏈。

三是下半年旺季不旺：綜合需求降溫與供應鏈成本過高，法人研判2026年下半年面板市場恐有旺季不旺之虞。

法人也點出，近期群創、友達股價無視5月面板報價全面止漲的利空，瘋狂大漲創高，主因是兩家公司正挾帶熱門科技題材進行「身分轉換」。群創利用舊產線成功跨界FOPLP（扇出型面板級封裝），因應台積電（2330）CoWoS產能吃緊，一躍成為半導體先進封裝概念股，同時更以射頻元件成功打入SpaceX低軌衛星地端接收器供應鏈。

友達則是大打「雙軸轉型」牌，在完整融合德國BHTC後，成功取得歐洲一線豪華車廠的直接供應代碼，由賣面板的Tier-2升格為全球車廠智慧座艙的Tier-1 系統整合商，中長線更攜手巨頭布局AI資料中心必備的矽光子與CPO技術。

此時，市場資金追捧的並非傳統LCD的微薄價差，焦點著眼於看好這兩家老牌面板廠在下世代AI基礎建設、太空通訊與智慧移動中所釋放的「轉型溢價紅利」，不過從法人預估面板雙虎2026年的獲利EPS數字上仍未實質反映於基本面上。

群創 面板 友達

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