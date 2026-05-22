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新代法說會／全力發展機器人 目標三年達成1萬台導入

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球智慧製造解決方案領導廠商新代（7750）科技22日召開法說，宣布集團面對AI浪潮，將加速CNC與機器人的協同應用與AI技術落地，並設定未來三年內達成1萬台CNC上下料機器人應用導入的策略目標。

新代延續2025年的強勁成長動能，第1季合併營收48.65億元，季增31.6%、年增49.4%，營業毛利23.72億元，稅後純益10.74億元，季增28.1%、年增122.8%，每股稅後純益達15.38元，單季營收、獲利雙創歷史新高。

新代4月自結合併營收29.20億元，月增30%、年增94.9%；累計前四月合併營收77.85億元、年增63.8%，單月及累計營收亦同創歷史新高。

新代指出，AI浪潮正加速製造業邁向全面轉型，市場對高精度與高穩定性控制系統的需求持續提升，帶動新代高階產品滲透率穩步成長，並進一步推動機器人等新興應用展現顯著動能。

為深化關鍵技術整合，新代攜手子公司聯達智能及策略夥伴華沿機器人展開深度合作，共同打造更完整的自動化解決方案，加速CNC與機器人的協同應用與AI技術落地。

三方已設定，未來三年將達成1萬台CNC上下料機器人應用導入的策略目標；透過新代與華沿的研發整合，實現機器人在工具機端的標準化配置，使設備達成「出機即用」，大幅降低導入門檻，進一步促進智慧製造生態系成形。

為支撐全球營運並建構具韌性的供應體系，新代正積極擴充產能；其中，蘇洲新廠預計今年第4季啟用，馬來西亞二廠也訂明年第2季投產，屆時可支援印度和土耳其應用市場成長，進一步提升區域服務效率與交付能力。

展望今年營運，新代總監黃芳芷表示，若無黑天鵝變數，新代今年業績審慎樂觀可持續成長，預期今年在機床、木工、產業機械、伺服元件、取放控制器、機器人手臂、雲端產品等項目均可成長。

黃芳芷表示，中國工具機市場應用景氣回溫，新代在中國大陸營運持續成長，包括人形機器人在內的各式機器人、AI伺服器液冷系統等，對高階控制器需求強勁，帶動新代中高階控制器產品營收正向成長。

新代近三年營收年複合增長率超過二成，法人估，今年可望維持優於市場平均的成長幅度；市場則持續聚焦新代在中國高階設備滲透率提升，國產替代政策效益，以及機器人等新應用貢獻。

製造業 機器人 營收

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