華碩第2季營益率拚高標

PC品牌大廠華碩（2357）今年面臨記憶體、CPU等零組件缺料漲價逆風，但公司看好憑藉高價值產品組合、品牌力與供應鏈管理韌性，加上AI伺服器、電競、商用等產品助攻下，法人預期，華碩本季營益率有望維持健康區間高標。

此外，華碩與旗下電競品牌ROG昨（22）日宣布，將參與COMPUTEX 2026，以沉浸式體驗呈現最前沿AI技術與電競創新成果。

華碩長期設定健康營業利益率區間落在4~5%，今年首季營益率已達5.7%，高於市場預期。儘管華碩首季毛利率因伺服器產品占比提升而略有下滑，但在品牌PC、電競產品與AI伺服器規模效益帶動下，整體營益率仍維持強勁表現。

法人預期，華碩第2季營益率有望朝健康區間高標前進。其中，PC產品出貨量與ASP將同步成長，數量增長個位數百分比，價格增長則接近高個位數至雙位數。

華碩目前高價值產品占整體PC產品比重已接近六成，包括電競、高階機種、Copilot+ PC與商用PC等產品；在其他業務方面，增長最為迅猛的則是AI伺服器。