日電貿董座 鄭文宗接任

被動元件代理商日電貿（3090）昨（22）日召開東會全面改選董事，隨後董事會推選文曄董事長鄭文宗接任董事長。外界預期，文曄掌握日電貿經營主導權，手握主動與被動元件資源，成為AI時代下，少數具備完整供應能力的大型通路平台。

2026-05-22 23:55