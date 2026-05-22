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日電貿董座 鄭文宗接任
被動元件代理商日電貿（3090）昨（22）日召開東會全面改選董事，隨後董事會推選文曄董事長鄭文宗接任董事長。外界預期，文曄掌握日電貿經營主導權，手握主動與被動元件資源，成為AI時代下，少數具備完整供應能力的大型通路平台。
文曄原本就是全球半導體通路龍頭之一，主攻主動元件市場；日電貿則深耕被動元件多年，在高階MLCC、鋁電容、鉭電容等產品線具高度市占與代理優勢，尤其掌握多家日韓高階被動元件品牌代理權。日電貿原董事長周煒凌、副董事長李坤蒼辭任相關職務後，仍保留董事身分。
文曄與日電貿去年7月宣布換股合作，當時文曄以溢價約21%增持日電貿股權至36%，成為最大股東。根據日電貿最新年報，截至今年3月底，文曄持股比重仍達35.47%，日電貿則持有文曄4.6%股權，雙方透過交叉持股深化合作關係。
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