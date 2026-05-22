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愛普、力積電 大摩按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

全球AI浪潮持續推升高效能晶片需求，半導體關鍵技術「矽電容」（Si-Cap）近期因三星電機（SEMCO）祭出鉅額合約引發關注。摩根士丹利（大摩）證券表示，現在擔心矽電容市場競爭還太早，反而是加碼好時機。台廠中，按讚愛普*（6531）、力積電，華邦電維持「中立」。

三星電機近期簽下10億美元矽電容大單，大摩科技產業分析師顏志天表示，該合約為期兩年，自2027年1月1日起至2028年12月31日。事實上三星電機未來計畫將供應觸角從AI伺服器，延伸至自動駕駛系統、行動裝置等高效能運算（HPC）領域。

儘管三星電機挾大單進逼，但大摩評估對愛普實質威脅尚早。顏志天指出，該合約雖確實為愛普帶來競爭，三星電機在晶圓代工製程有華邦電技術加持，但要真正落實量產，從採購設備、通過ABF基板廠認證、EMIB封裝廠驗證到最終終端客戶點頭，仍需要相當長時間。

顏志天補充愛普技術領先優勢，市場目前過度聚焦矽電容，忽略愛普在VHM（Very High-bandwidth Memory）的獨創技術掌握的龐大商機，有望成為下階段獲利核心引擎，因此維持「優於大盤」評級，目標價1,555元。

事實上，大摩透過供需模型預估，非台積電體系矽電容供給持續吃緊，未來三年供給將持續短缺，估計2026年全球矽電容供給短缺率將高達57%，2027、2028年分別為16%、11%，包括EMIB、中國大陸市場的AI GPU、智慧手機晶片，都是驅動矽電容需求提升的主因。

值得注意的是，顏志天認為，傳統DRAM製程非常適合作為製造矽電容的理想平台，為台灣記憶體廠帶來全新轉型與獲利契機。其中，由於力積電產能已滿，且所有產品線（類比、邏輯、記憶體）價格均在上漲，因此維持「優於大盤」評等，華邦電可能成為三星電機潛在合作夥伴，但預計2027年將占總營收組合低個位數百分比，維持「中立」。

華邦電 大摩 科技

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