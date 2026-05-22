華孚：短期面臨三挑戰

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（22）日召開股東會，董事長蔡豐賜坦言，近年來接連遇到戰爭、關稅以及電動車低價搶市等影響，對短期營運確實造成挑戰，但公司正積極調整步伐與策略，強化競爭力。

蔡豐賜進一步表示，公司歷經數年轉型後，去年汽車相關營收比重已達95%，但卻遇上俄烏戰爭、美伊戰爭、美國關稅等國際變局，同時中國大陸低價電動車搶市，上述因素均影響汽車供應鏈，讓營運挑戰遽增，必須謹慎因應車市未來變化。

針對未來展望與具體方針，華孚總經理甘錦添表示，除國際變局不可控外，目前歐洲主要車廠正好進入每六年一次的車型換代，在新舊交替期間的銷售難免會出現波動，估下滑3至5%，且開發與製造成本也會提升。

甘錦添指出，所幸最辛苦的驗證期已經過去，且近年來歐美車廠的內飾設計一致性高，有利於簡化開發製程。

換言之，產品應用在同車系、不同車型機會大幅提升，對公司而言較為有利。

不只是標準車種，目前華孚也正在瞄準卡車商機。甘錦添表示，公司看好全球卡車市場成長性，未來擬將大型機構件推向卡車市場，有助於提升單價與附加價值；此外，並切入含重機、越野車與特殊用途二輪車商機，生產二輪機電殼產品給北美客戶。

此外，華孚近年來也積極搶進無人機市場，目前也已出現成果。

甘錦添透露，公司的商用無人機已在第1季開始出貨，雖然尚未正式放量，但好的開始，讓此一業務未來拓展起來更有信心。