倚天酷碁拚2026年績增雙位數

倚天酷碁-創（2432）昨（22）日召開股東會，總經理鍾逸鈞表示，儘管今年PC產業需求保守，但倚天酷碁PC周邊產品營運目標仍優於業界均值，且在生活周邊產品成長，以及邊緣AI新品助攻下，看好下半年營運優於上半年，維持全年營收雙位數增長目標。

業外方面，倚天酷碁日前投資的美商Plugable將於本季以權益法認列損益，成為倚天酷碁今年獲利新增長動能。

倚天酷碁2025年營收32.7億元，續創新高，稅後純益1.17億元，每股純益1.88元，股東會通過配發現金股利1.7元。

鍾逸鈞指出，對2026年營運穩健樂觀看待，有信心今年營收、獲利成長，看好今年生活周邊產品線增長動能，至於PC周邊業務，則維持優於業界均值的目標。

在預期今年PC產品持續漲價下，上半年PC市場掀起一波提前拉貨潮，倚天酷碁周邊產品亦受惠，尤其銷往美國的跨境電商業務銷售強勁，但也因該業務比重拉大，導致首季毛利率下滑。

鍾逸鈞表示，隨著生活周邊產品線動能起飛，在產品組合優化下，有望帶動第2季毛利率改善。鍾逸鈞分析，生活周邊產品線包含智慧移動及包袋類產品，其中，包袋類產品維持成長態勢，至於智慧移動業務，因整體產業仍處於調整期，目前保守看待。