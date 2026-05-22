力積電營運 法人按讚

力積電（6770）受惠記憶體市況回溫、成熟製程價格調漲，以及AI先進封裝需求快速升溫，法人看好，公司正站在新一波成熟製程上行循環起點，力積電憑藉8吋與12吋產能布局，及切入EMIB先進封裝供應鏈，後市營運看俏。

力積電總經理朱憲國日前指出，AI應用持續推升Token消耗量，Microsoft、Google等大型AI業者已與DRAM原廠簽訂長約，市場供給吃緊情況預估將延續至2026年下半年，再加上受惠供需結構改善，力積電記憶體代工價格已於3月明顯調漲，並將自6月起逐步反映於營收表現。

除了DRAM代工轉強，力積電在成熟製程領域也迎來新一波漲價契機。公司進一步表示，由於銅鑼P5廠出售予美光後，部分12吋機台將陸續移回新竹廠區，整體邏輯產能相對限縮，帶動DDIC、CIS等產品代工價格自今年1月起調升，漲幅達雙位數。

8吋產線方面，受益AI伺服器、儲能與功率元件需求同步增溫，加上產能供給收斂，自3月起價格逐月調升，平均漲約一成。

法人分析，過去幾年全球晶圓廠將資本支出重心集中於先進製程與AI相關領域，成熟製程新增產能有限，但AI伺服器、高速運算與車用電子等應用，反而持續增加對PMIC、CIS、功率元件與特殊記憶體的需求，供需結構正逐漸由過剩轉向吃緊，估計最快2027年下半年將重現成熟製程供給缺口。

在AI布局方面，力積電積極切入3D AI Foundry市場，其中，12吋IPD產品已通過國際大廠認證，並於第2季開始放量備貨，將應用於EMIB先進封裝。法人研判，2027年下半年月投片需求有機會逼近1萬片，成為未來重要成長引擎之一。